Протягом доби, 20 листопада, у Львові та Львівській області будуть діяти графіки відключень світла.

Про це повідомило Львівобленерго.

Відключення світла на Львівщині 20 листопада: що відомо

– За розпорядженням НЕК Укренерго через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення, – йдеться у повідомленні.

У Львівобленерго закликали заощадливо використовувати електроенергію та не вмикати потужні електроприлади.

Група 1.1. Електроенергії немає з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

Група 1.2. Електроенергії немає з 00:30 до 04:00, з 08:00 до 14:30, з 18:00 до 21:30.

Група 2.1. Електроенергії немає з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

Група 2.2. Електроенергії немає з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 14:30, з 18:00 до 20:00.

Група 3.1. Електроенергії немає з 00:30 до 04:00, з 07:30 до 14:30, з 18:00 до 20:00.

Група 3.2. Електроенергії немає з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 21:30.

Група 4.1. Електроенергії немає з 06:00 до 11:00, з 14:30 до 21:30.

Група 4.2. Електроенергії немає з 00:00 до 00:30, з 06:00 до 11:00, з 14:30 до 21:30.

Група 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

Група 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 21:30.

Група 6.1. Електроенергії немає з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 14:30, з 21:30 до 24:00.

Група 6.2. Електроенергії немає з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

Інформація про вимкнення буде оновлюватися завтра протягом доби.

Нагадаємо, уночі 19 листопада росіяни атакували Львівщину ударними дронами та крилатими ракетами.

Унаслідок вибухів у Львівській області постраждав енергооб’єкт, пошкоджено деревообробне підприємство і складське приміщення.

Обійшлося без жертв й потерпілих.

