По состоянию на утро 20 ноября количество погибших и раненых в результате вражеского удара по Тернополю не изменилось.

19 ноября враг унес жизни 26 человек, среди них трое детей, а еще 93 человека получили ранения, в том числе 18 детей.

Однако спасатели продолжают искать людей под завалами.

Сейчас смотрят

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Атака на Тернополь 19 ноября: что известно о поисковых работах

По данным ГСЧС, спасательные службы работали всю ночь без перерыва.

Они разобрали более 700 квадратных метров завалов и вывезли около 230 кубических метров обломков и разрушенных конструкций.

Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.

Особую сложность работ создает высокая раздробленность конструкций и масштабные разрушения.

В некоторых участках приходится работать исключительно вручную, чтобы не подвергать опасности поисковиков и не разрушить возможные укрытия выживших.

Всего к операции привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины и 50 единиц техники.

Спасатели спасли 46 человек.

Атака на Тернополь 19 ноября: последствия

Взрывы в Тернополе прогремели под утро среды, 19 ноября, когда враг направил на город ударные беспилотники и крылатые ракеты.

Местные жители сначала услышали работу систем противовоздушной обороны, а затем — серию мощных взрывов.

Над городом поднялись столбы дыма, которые были видны из разных районов.

Мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил, что оккупанты нанесли по городу удары как ракетами, так и Шахедами.

Попадания пришлись на две многоэтажки, что привело к пожарам и серьезным разрушениям.

По данным МВД, в двух девятиэтажках критически повреждены конструкции: в одной вспыхнул пожар, во второй — разрушения от 3-го до 9-го этажа.

Поисково-спасательная операция в Тернополе продолжается, а специалисты отмечают, что работа будет продолжаться до полного завершения поиска всех пострадавших и эвакуации людей из зоны разрушений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.