Атака на Тернопіль 19 листопада: під завалами продовжують шукати людей
Станом на ранок 20 листопада кількість загиблих і поранених унаслідок ворожого удару по Тернополю не змінилася.
19 листопада ворог забрав життя 26 людей, серед них троє дітей, а ще 93 особи дістали поранення, зокрема 18 дітей..
Однак рятувальники продовжують шукати людей під завалами.
Про це повідомляє ДСНС України.
Атака на Тернопіль 19 листопада: що відомо про пошукові роботи
За даними ДСНС, рятувальні служби працювали всю ніч без перерви.
Вони розібрали понад 700 квадратних метрів завалів та вивезли близько 230 кубічних метрів уламків і зруйнованих конструкцій.
Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, триває.
Особливу складність робіт створює висока роздробленість конструкцій та масштабні руйнування.
У деяких ділянках доводиться працювати виключно вручну, щоб не наражати на небезпеку пошуковців і не зруйнувати можливі схованки тих, хто вижив.
Усього до операції залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України та 50 одиниць техніки.
Рятувальники врятували 46 людей.
Атака на Тернопіль 19 листопада: наслідки
Вибухи в Тернополі пролунали під ранок середи, 19 листопада, коли ворог направив на місто ударні безпілотники та крилаті ракети.
Місцеві жителі спершу почули роботу систем протиповітряної оборони, а згодом — серії потужних вибухів.
Над містом здійнялися стовпи диму, що було видно з різних районів.
Мер Тернополя Сергій Надал підтвердив, що окупанти вдарили по місту як ракетами, так і Шахедами.
Влучання припали на дві багатоповерхівки, що спричинило пожежі та серйозні руйнування.
За даними МВС, у двох дев’ятиповерхівках критично пошкоджено конструкції: в одній спалахнула пожежа, у другій — руйнування від 3-го до 9-го поверху.
Пошуково-рятувальна операція в Тернополі триває, а фахівці наголошують, що робота буде продовжуватися до повного завершення пошуку всіх постраждалих та евакуації людей із зони руйнувань.