Станом на ранок 20 листопада кількість загиблих і поранених унаслідок ворожого удару по Тернополю не змінилася.

19 листопада ворог забрав життя 26 людей, серед них троє дітей, а ще 93 особи дістали поранення, зокрема 18 дітей..

Однак рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Про це повідомляє ДСНС України.

Атака на Тернопіль 19 листопада: що відомо про пошукові роботи

За даними ДСНС, рятувальні служби працювали всю ніч без перерви.

Вони розібрали понад 700 квадратних метрів завалів та вивезли близько 230 кубічних метрів уламків і зруйнованих конструкцій.

Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, триває.

Особливу складність робіт створює висока роздробленість конструкцій та масштабні руйнування.

У деяких ділянках доводиться працювати виключно вручну, щоб не наражати на небезпеку пошуковців і не зруйнувати можливі схованки тих, хто вижив.

Усього до операції залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України та 50 одиниць техніки.

Рятувальники врятували 46 людей.

Атака на Тернопіль 19 листопада: наслідки

Вибухи в Тернополі пролунали під ранок середи, 19 листопада, коли ворог направив на місто ударні безпілотники та крилаті ракети.

Місцеві жителі спершу почули роботу систем протиповітряної оборони, а згодом — серії потужних вибухів.

Над містом здійнялися стовпи диму, що було видно з різних районів.

Мер Тернополя Сергій Надал підтвердив, що окупанти вдарили по місту як ракетами, так і Шахедами.

Влучання припали на дві багатоповерхівки, що спричинило пожежі та серйозні руйнування.

За даними МВС, у двох дев’ятиповерхівках критично пошкоджено конструкції: в одній спалахнула пожежа, у другій — руйнування від 3-го до 9-го поверху.

Пошуково-рятувальна операція в Тернополі триває, а фахівці наголошують, що робота буде продовжуватися до повного завершення пошуку всіх постраждалих та евакуації людей із зони руйнувань.

