Взрывы в Тернополе прогремели утром около 06:30, когда враг направил на город ударные БПЛА и крылатые ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины и местные СМИ.

Взрывы в Тернополе 19 ноября: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Тернополе, Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников курсом на Тернопольскую область.

Впоследствии местные жители услышали звук работы ПВО и взрыв. Над городом поднялся столб дыма.

В течение следующего часа в Тернополе продолжала работать противовоздушная оборона.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении крылатых ракет на юге Тернопольщины.

В соцсетях начали появляться видео горящего многоэтажного дома, в который якобы попал вражеский дрон.

Позже мэр города Сергей Надал подтвердил, что оккупанты нанесли удар по Тернополю ракетами и Шахедами.

В результате взрывов в Тернополе повреждены здания и жилые дома.

Сообщается о пострадавших.

На месте работают соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.

