Взрывы в Тернополе: враг ударил по многоэтажке, есть разрушения
Взрывы в Тернополе прогремели утром около 06:30, когда враг направил на город ударные БПЛА и крылатые ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины и местные СМИ.
Взрывы в Тернополе 19 ноября: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Тернополе, Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников курсом на Тернопольскую область.
Впоследствии местные жители услышали звук работы ПВО и взрыв. Над городом поднялся столб дыма.
В течение следующего часа в Тернополе продолжала работать противовоздушная оборона.
Воздушные силы ВСУ сообщали о движении крылатых ракет на юге Тернопольщины.
В соцсетях начали появляться видео горящего многоэтажного дома, в который якобы попал вражеский дрон.
Позже мэр города Сергей Надал подтвердил, что оккупанты нанесли удар по Тернополю ракетами и Шахедами.
В результате взрывов в Тернополе повреждены здания и жилые дома.
Сообщается о пострадавших.
На месте работают соответствующие службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.