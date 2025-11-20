Марина Терюханова, редактор ленты
Можно ли восстановить удостоверение УБД и как это правильно сделать: комментарий юриста
Бывают случаи, когда удостоверение участника боевых действий потерялось или пришло в негодность, особенно если ему уже много лет. Его необходимо восстановить, ведь это один из тех документов, которые всегда носят при себе.
Как восстановить утраченное или испорченное удостоверение участника боевых действий — читайте в материале Фактов ICTV.
Как восстановить удостоверение УБД
Министерство обороны упростило процедуру выдачи нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его утери, похищения или для военнослужащих, освобожденных из плена. Соответствующие изменения утверждены приказом Минобороны.
Теперь для получения нового удостоверения не нужно прилагать к заявлению документ о принятии и регистрации сообщения в Национальной полиции об утере или похищении удостоверения, а также объявление об утере в печатных СМИ. Освобожденные из плена военнослужащие также могут подавать заявление без приложения материалов служебного расследования.
Чтобы получить новое удостоверение, действующие военнослужащие подают рапорт командиру части, а освобожденные – обращаются в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД присвоен через межведомственную комиссию.
К заявлению необходимо приложить:
- копию утраченного или похищенного удостоверения (при наличии);
- лист талонов и его копию;
- копию первой страницы паспорта (в том числе в форме карточки);
- две цветные фотографии 3 × 4 см на матовой бумаге, где лицо занимает 65–70 % изображения.
Юрист Волонтерского объединения ВЕСТА Марина Павленко рассказала, что для восстановления удостоверения УБД действующие военные пишут рапорт командиру подразделения, а ветераны — заявление в ТЦК, где описывают обстоятельства утери или порчи удостоверения. Также необходимо собрать документы в зависимости от конкретного случая.
Непригодность старого удостоверения
Если удостоверение участника боевых действий потеряно или испорчено, можно получить его дубликат. Для этого необходимо собрать соответствующий пакет документов и отправить на почту Министерству по делам ветеранов Украины. Однако такая возможность доступна тем Защитникам и Защитницам, которые получали статус УБД согласно решению межведомственной комиссии, созданной Минветеранов.
Как отмечает юристка Марина Павленко, в случае непригодности старого удостоверения нужно написать заявление о замене испорченного или утраченного удостоверения с уточнением причин утраты.
Также понадобиться:
- решение о признании лица участником боевых действий;
- непригодное удостоверение;
- копия этого удостоверения;
- лист талонов и его копия;
- копия первой страницы паспорта;
- две цветные фотографии 3х4.
Фото: Армія Іnform
Источник: Министерство по делам ветеранов Украины