Бывают случаи, когда удостоверение участника боевых действий потерялось или пришло в негодность, особенно если ему уже много лет. Его необходимо восстановить, ведь это один из тех документов, которые всегда носят при себе.

Как восстановить утраченное или испорченное удостоверение участника боевых действий — читайте в материале Фактов ICTV.

Как восстановить удостоверение УБД

Министерство обороны упростило процедуру выдачи нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его утери, похищения или для военнослужащих, освобожденных из плена. Соответствующие изменения утверждены приказом Минобороны.

Теперь для получения нового удостоверения не нужно прилагать к заявлению документ о принятии и регистрации сообщения в Национальной полиции об утере или похищении удостоверения, а также объявление об утере в печатных СМИ. Освобожденные из плена военнослужащие также могут подавать заявление без приложения материалов служебного расследования.

Чтобы получить новое удостоверение, действующие военнослужащие подают рапорт командиру части, а освобожденные – обращаются в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД присвоен через межведомственную комиссию.

К заявлению необходимо приложить:

копию утраченного или похищенного удостоверения (при наличии);

лист талонов и его копию;

копию первой страницы паспорта (в том числе в форме карточки);

две цветные фотографии 3 × 4 см на матовой бумаге, где лицо занимает 65–70 % изображения.

Юрист Волонтерского объединения ВЕСТА Марина Павленко рассказала, что для восстановления удостоверения УБД действующие военные пишут рапорт командиру подразделения, а ветераны — заявление в ТЦК, где описывают обстоятельства утери или порчи удостоверения. Также необходимо собрать документы в зависимости от конкретного случая.

Непригодность старого удостоверения

Если удостоверение участника боевых действий потеряно или испорчено, можно получить его дубликат. Для этого необходимо собрать соответствующий пакет документов и отправить на почту Министерству по делам ветеранов Украины. Однако такая возможность доступна тем Защитникам и Защитницам, которые получали статус УБД согласно решению межведомственной комиссии, созданной Минветеранов.

Как отмечает юристка Марина Павленко, в случае непригодности старого удостоверения нужно написать заявление о замене испорченного или утраченного удостоверения с уточнением причин утраты.

Также понадобиться:

решение о признании лица участником боевых действий;

непригодное удостоверение;

копия этого удостоверения;

лист талонов и его копия;

копия первой страницы паспорта;

две цветные фотографии 3х4.

Фото: Армія Іnform

Источник: Министерство по делам ветеранов Украины

