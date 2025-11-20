Бувають випадки, коли посвідчення учасника бойових дій загубилось або стало непридатним, особливо якщо йому уже багато років. Його необхідно відновити, адже це один із тих документів, що завжди носять із собою.

Як відновити втрачене або зіпсоване посвідчення учасника бойових дій — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як відновити посвідчення УБД

Міністерство оборони спростило процедуру видачі нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати, викрадення або для військовослужбовців, звільнених з полону. Відповідні зміни затверджено наказом Міноборони. Тепер для отримання нового посвідчення не потрібно додавати до заяви документ про прийняття та реєстрацію повідомлення у Національній поліції про втрату чи викрадення посвідчення, а також оголошення про втрату у друкованих ЗМІ. Звільнені з полону військовослужбовці також можуть подавати заяву без додавання матеріалів службового розслідування. Щоб отримати нове посвідчення, чинні військовослужбовці подають рапорт командиру частини, а звільнені – звертаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД присвоєно через міжвідомчу комісію. До заяви потрібно додати:

копію втраченого чи викраденого посвідчення (за наявності);

лист талонів та його копію;

копію першої сторінки паспорта (у тому числі у формі картки);

дві кольорові фотокартки 3 × 4 см на матовому папері, де обличчя займає 65–70 % зображення.

Юристка Волонтерського об’єднання ВЕСТА Марина Павленко, розказала, що для відновлення посвідчення УБД чинні військові пишуть рапорт до командира підрозділу, а ветерани — заяву до ТЦК, де описують обставини втрати чи псування посвідчення. Також необхідно зібрати документи залежно від конкретного випадку.

Непридатність старого посвідчення

Якщо посвідчення учасника бойових дій втрачене або зіпсоване, можна отримати його дублікат. Для цього необхідно зібрати відповідний пакет документів та надіслати на пошту Міністерства у справах ветеранів України. Проте така можливість доступна для тих Захисників і Захисниць, які отримували статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів.

Як зазначає юристка Марина Павленко, у випадку непридатності старого посвідчення треба написати заяву про заміну зіпсованого або втраченого посвідчення з уточненням причин втрати.

Також знадляться такі документи:

рішення про визнання особи учасником бойових дій;

непридатне посвідчення;

копія цього посвідчення;

лист талонів та його копія;

копія першої сторінки паспорта;

дві кольорові фотографії 3х4.

Фото: Армія Іnform

Джерело: Міністерство у справах ветеранів України

