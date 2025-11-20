В Днепре после российских атак вспыхнул пожар на складе пищевой продукции Всемирной продовольственной программы ООН.

Об инциденте сообщило Суспільне.

Россияне атаковали склад ООН с продовольствием в Днепре

В полиции и ГСЧС Днепропетровской области подтвердили, что в областном центре горело складское помещение, где хранились продукты.

Сейчас смотрят

По данным представителей программы, огонь уничтожил не менее 10 тыс. продуктовых наборов, которые были предназначены для поддержки гражданского населения, проживающего вблизи линии фронта.

Кроме того, повреждены другие пищевые запасы, которые хранились на складе и еще не были сформированы в продуктовые наборы.

— Всемирная продовольственная программа продолжает оценивать масштабы повреждений. К счастью, никто не пострадал. За последние 18 месяцев склады и транспортные средства ВПП и наших партнеров были поражены более 60 раз. Нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены Международным гуманитарным правом, — подчеркнули там.

В то же время все продуктовые наборы, которые планировали раздавать в ноябре, уже отправлены на склады партнерских организаций Всемирной продовольственной программы ООН.

Поэтому выдача гуманитарной помощи будет происходить в соответствии с предварительным графиком.

Напомним, вчера вечером и ночью 20 ноября российские войска нанесли удары по Днепропетровской области.

В Днепре в результате обстрелов следователи задокументировали повреждения на территориях промышленных и коммунальных предприятий.

Павлоград и Богдановская община подверглись атакам беспилотников: ранены трое мужчин, один находится в тяжелом состоянии. Повреждена инфраструктура, а возникшие пожары были оперативно ликвидированы.

Обстрелам подверглись также Межевская и Васильковская общины. В результате ударов загорелось фермерское хозяйство, в пожаре погибли домашние животные.

В Никополе после попадания FPV-дрона загорелся частный дом. Люди не пострадали.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.