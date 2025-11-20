У Дніпрі після російських атак спалахнула пожежа на складі харчової продукції Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про інцидент повідомило Суспільне.

Росіяни атакували склад ООН з харчами у Дніпрі

У поліції та ДСНС Дніпропетровської області підтвердили, що в обласному центрі горіло складське приміщення, де зберігалися продукти.

За даними представників програми, вогонь знищив щонайменше 10 тис. продуктових наборів, які були призначені для підтримки цивільного населення, що проживає поблизу лінії фронту.

Крім того, пошкоджено інші харчові запаси, які зберігалися на складі й ще не були сформовані у продуктові набори.

– Всесвітня продовольча програма продовжує оцінювати масштаби пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. За останні 18 місяців склади й транспортні засоби ВПП та наших партнерів були уражені понад 60 разів. Напади на цивільну інфраструктуру заборонені Міжнародним гуманітарним правом, – наголосили там.

Водночас усі продуктові набори, які планували роздавати в листопаді, вже відправлені на склади партнерських організацій Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Тому видача гуманітарної допомоги відбуватиметься відповідно до попереднього графіку.

Нагадаємо, учора ввечері та вночі 20 листопада російські війська завдали ударів по Дніпропетровщині.

У Дніпрі внаслідок обстрілів слідчі задокументували пошкодження на територіях промислового та комунального підприємств.

Павлоград і Богданівська громада зазнали атак безпілотників: поранені троє чоловіків, один перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено інфраструктуру, а виниклі пожежі були оперативно ліквідовані.

Обстрілів зазнали також Межівська та Васильківська громади. Унаслідок ударів загорілося фермерське господарство, у пожежі загинули свійські тварини.

У Нікополі після влучання FPV-дрона загорівся приватний будинок. Люди не постраждали.

