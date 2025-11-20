Взрывы в Днепре и области прогремели в четверг, 20 ноября. Регион находится под атакой российских дронов.

Взрывы в Днепре и области 20 ноября: какие последствия

О взрывах в Днепре сегодня написали украинские журналисты, находящиеся в городе.

Информацию о взрывах также предоставили в Днепропетровской ОВА.

— Днепропетровщина под атакой беспилотников. Громко. Последствия выясняем. Находитесь в безопасном месте, — написал глава ОВА Влалислав Гайваненко.

В 18:30 Гайваненко уточнил, что в результате вражеской атаки разбиты окна в двух многоэтажках.

Глава ОВА также рассказал, что сегодня в течение дня россияне обстреливали Никопольский район артиллерией и FPV-дронами.

Россияне целились по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам. В результате вражеских атак повреждены два частных дома.

По Юрьевской общине Павлоградского района российская армия била беспилотниками. Пострадал 33-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Разрушена инфраструктура.

Россияне также атаковали Покровскую общину, что в Синельниковском районе. Враг применил КАБы. Погибла 85-летняя женщина.

Вспыхнул пожар, повреждены около десяти частных домов, магазин, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

Напомним, 17 ноября прогремели взрывы в Днепре. Город и район атаковали вражеские дроны, вспыхнули пожары.

В результате атаки были повреждены здания, транспортные и частные предприятия, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, шесть многоквартирных домов, гаражи, более 20 автомобилей, три машины полностью уничтожены.

Пострадали два человека, которых доставили в больницу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 366-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

