Помощь 6500 грн: стартовал прием заявок в рамках зимней поддержки-2025
В пятницу, 21 ноября, стартовал прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах в рамках зимней поддержки.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Зимняя помощь 6500 грн от государства: как получить
Юлия Свириденко подчеркивает, что помощь от государства в размере 6500 грн могут получить:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью;
- дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
- люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
- дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;
- дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
- одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.
Отмечается, что для того, чтобы получить 6500 грн зимней поддержки 2025, можно воспользоваться одним из двух способов:
- онлайн через приложение Дія;
- офлайн в отделении Пенсионного фонда.
Свириденко подчеркнула, что начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.
По ее словам, средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке) или на Дія.Картку.
Потратить 6500 гривен помощи от государства можно будет в течение 180 дней с момента зачисления. Среди возможных покупок – одежда, обувь, лекарственные средства и витамины.
Напомним, уже пять миллионов человек подали заявки на получение 1000 гривен Зимней поддержки.