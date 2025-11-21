В пятницу, 21 ноября, стартовал прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах в рамках зимней поддержки.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Зимняя помощь 6500 грн от государства: как получить

Юлия Свириденко подчеркивает, что помощь от государства в размере 6500 грн могут получить:

дети под опекой или попечительством;

⁠дети с инвалидностью;

дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

⁠люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;

⁠дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Отмечается, что для того, чтобы получить 6500 грн зимней поддержки 2025, можно воспользоваться одним из двух способов:

онлайн через приложение Дія;

офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Свириденко подчеркнула, что начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.

По ее словам, средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке) или на Дія.Картку.

Потратить 6500 гривен помощи от государства можно будет в течение 180 дней с момента зачисления. Среди возможных покупок – одежда, обувь, лекарственные средства и витамины.

Напомним, уже пять миллионов человек подали заявки на получение 1000 гривен Зимней поддержки.

