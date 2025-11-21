Допомога 6500 грн: стартував прийом заявок у межах зимової підтримки-2025
У п’ятницю, 21 листопада, стартував прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах у межах зимової підтримки.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Як отримати 6500 грн від держави
Юлія Свириденко наголошує, що допомогу 6500 грн можуть отримати:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю;
- діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Зазначається, що для того, щоб отримати 6500 зимової підтримки 2025, можна скористатися одним із двох способів:
- онлайн через застосунок Дія;
- офлайн у відділенні Пенсійного фонду.
Свириденко наголосила, що нарахування здійснює Пенсійний фонд України.
За її словами, кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.
Витратити 6500 гривень допомоги від держави можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування. Серед можливих покупок – одяг, взуття, лікарські засоби та вітаміни.
Нагадаємо, вже п’ять мільйонів людей подали заявки на отримання 1000 гривень Зимової підтримки.