У п’ятницю, 21 листопада, стартував прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах у межах зимової підтримки.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як отримати 6500 грн від держави

Юлія Свириденко наголошує, що допомогу 6500 грн можуть отримати:

  • діти під опікою чи піклуванням;
  • ⁠діти з інвалідністю;
  • діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
  • ⁠люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
  • діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; 
  • ⁠діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Зазначається, що для того, щоб отримати 6500 зимової підтримки 2025, можна скористатися одним із двох способів:

  • онлайн через застосунок Дія;
  • офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Свириденко наголосила, що нарахування здійснює Пенсійний фонд України. 

За її словами, кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.

Витратити 6500 гривень допомоги від держави можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування. Серед можливих покупок – одяг, взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо, вже п’ять мільйонів людей подали заявки на отримання 1000 гривень Зимової підтримки

