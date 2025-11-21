У п’ятницю, 21 листопада, стартував прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах у межах зимової підтримки.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як отримати 6500 грн від держави

Юлія Свириденко наголошує, що допомогу 6500 грн можуть отримати:

діти під опікою чи піклуванням;

⁠діти з інвалідністю;

діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

⁠люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

⁠діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Зазначається, що для того, щоб отримати 6500 зимової підтримки 2025, можна скористатися одним із двох способів:

онлайн через застосунок Дія;

офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Свириденко наголосила, що нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

За її словами, кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.

Витратити 6500 гривень допомоги від держави можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування. Серед можливих покупок – одяг, взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо, вже п’ять мільйонів людей подали заявки на отримання 1000 гривень Зимової підтримки.

