С начала прошедших суток произошло 173 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб.

Кроме этого, осуществили 3674 обстрела, из них 53 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3470 дронов-камикадзе.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 21 ноября 2025

Ситуация в Украине на 21 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, а также осуществил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Синельниково, Волчанска и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголове, Мирное, Колодязи и Новоселовка.

На Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Дроновки, Сиверска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечиного и Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил 23 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении произошло 59 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Покровск, Лесовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 19 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Привольное, Сосновка, Снежное, Степное, Рыбное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении агрессор десять раз пытался продвигаться на позиции наших войск в районах Яблокового и Ровнополья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Каменского и в сторону Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 21 ноября 2025 года

личного состава – около 1 163 170 (+1 050);

танков – 11 357;

боевых бронированных машин – 23 600 (+3);

артиллерийских систем – 34 550 (+20);

реактивных систем залпового огня – 1 546;

средств противовоздушной обороны – 1 247;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150);

крылатых ракет – 3 981;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 768 (+65);

специальной техники – 4 002.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 367-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

