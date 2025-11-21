Карта боевых действий на 21 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 173 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.
Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб.
Кроме этого, осуществили 3674 обстрела, из них 53 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3470 дронов-камикадзе.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 21 ноября 2025
Ситуация в Украине на 21 ноября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, а также осуществил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Синельниково, Волчанска и в сторону Колодезного.
На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголове, Мирное, Колодязи и Новоселовка.
На Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Дроновки, Сиверска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечиного и Ступочек.
На Константиновском направлении враг осуществил 23 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении произошло 59 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Покровск, Лесовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны остановили 19 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Привольное, Сосновка, Снежное, Степное, Рыбное и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении агрессор десять раз пытался продвигаться на позиции наших войск в районах Яблокового и Ровнополья.
На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Каменского и в сторону Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 21 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 163 170 (+1 050);
- танков – 11 357;
- боевых бронированных машин – 23 600 (+3);
- артиллерийских систем – 34 550 (+20);
- реактивных систем залпового огня – 1 546;
- средств противовоздушной обороны – 1 247;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150);
- крылатых ракет – 3 981;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 768 (+65);
- специальной техники – 4 002.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 367-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.