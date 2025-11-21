Від початку минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 08:00.

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.

Ситуація в Україні на 21 листопада 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Січневе, Степове, Рибне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 21 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 163 170 (+1 050);

танків – 11 357;

бойових броньованих машин – 23 600 (+3);

артилерійських систем – 34 550 (+20);

реактивних систем залпового вогню – 1 546;

засобів протиповітряної оборони – 1 247;

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150);

крилатих ракет – 3 981;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 768 (+65);

спеціальної техніки – 4 002.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 367-му добу.

