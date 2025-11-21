Карта бойових дій на 21 листопада 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 08:00.
Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 21 листопада 2025
Ситуація в Україні на 21 листопада 2025
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.
На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.
На Краматорському напрямку противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Січневе, Степове, Рибне та Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати ворога на 21 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 163 170 (+1 050);
- танків – 11 357;
- бойових броньованих машин – 23 600 (+3);
- артилерійських систем – 34 550 (+20);
- реактивних систем залпового вогню – 1 546;
- засобів протиповітряної оборони – 1 247;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150);
- крилатих ракет – 3 981;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 768 (+65);
- спеціальної техніки – 4 002.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 367-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.