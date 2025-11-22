С начала прошедших суток произошло 250 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Российские захватчики нанесли два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы.

Кроме этого, осуществил 3843 обстрела, из них 114 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3578 дронов-камикадзе.

Карты боевых действий в Украине на 22 ноября 2025

Ситуация в Украине на 22 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений, враг осуществил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровин Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки противник 17 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник проводил две наступательные операции вблизи Часового Яра.

На Константиновском направлении враг осуществил 29 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополье, Берестка, Предтечинского, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лисовка, Дачное, Филия и в направлениях населенных пунктов Новое Шаховое, Ровно, Мирноград, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении враг 31 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Сычнево, Вороное, Степное, Вербовое, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в сторону Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районе Ровнополья и в направлении Затишья.

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 22 ноября 2025 года

личного состава – около 1 164 340 (+1 170);

танков – 11 361 (+4);

боевых бронированных машин – 23 607 (+7);

артиллерийских систем – 34 559 (+9);

реактивных систем залпового огня – 1 546 +(1);

средств противовоздушной обороны – 1 248 (+1);

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222);

крылатых ракет – 3 981;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 842 (+74);

специальной техники – 4 002.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.

