Від початку минулої доби відбулося 250 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 08:00.

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби.

Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень, ворог здійснив 118 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка, Новомихайлівка, Торське та в напрямках населених пунктів Коровин Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Званівки, противник 17 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку противник проводив дві наступальні дії поблизу Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог 31 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне, Воскресенка, Красногірське та в бік Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 10 ворожих атак у районі Рівнопілля та в напрямку Затишшя.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 22 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 164 340 (+1 170);

танків – 11 361 (+4);

бойових броньованих машин – 23 607 (+7);

артилерійських систем – 34 559 (+9);

реактивних систем залпового вогню – 1 546 +(1);

засобів протиповітряної оборони – 1 248 (+1);

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222);

крилатих ракет – 3 981;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842 (+74);

спеціальної техніки – 4 002.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.

