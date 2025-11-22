Потери врага на 22 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 368-ю сутки полномасштабной войны превысили 1 164 340 человек.

Потери врага на 22 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 164 340 (+1 170);
  • танков – 11 361 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 607 (+7);
  • артиллерийских систем – 34 559 (+9);
  • реактивных систем залпового огня – 1 546 +(1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 248 (+1);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222);
  • крылатых ракет – 3 981;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 842 (+74);
  • специальной техники – 4 002.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

