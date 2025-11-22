Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 22 ноября: минус 1 170 оккупантов и девять артсистем
Потери врага на 22 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 368-ю сутки полномасштабной войны превысили 1 164 340 человек.
- личного состава – около 1 164 340 (+1 170);
- танков – 11 361 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 607 (+7);
- артиллерийских систем – 34 559 (+9);
- реактивных систем залпового огня – 1 546 +(1);
- средств противовоздушной обороны – 1 248 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222);
- крылатых ракет – 3 981;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 842 (+74);
- специальной техники – 4 002.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
