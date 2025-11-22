Потери врага на 22 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 368-ю сутки полномасштабной войны превысили 1 164 340 человек.

Сейчас смотрят

Потери врага на 22 ноября 2025 года

личного состава – около 1 164 340 (+1 170);

танков – 11 361 (+4);

боевых бронированных машин – 23 607 (+7);

артиллерийских систем – 34 559 (+9);

реактивных систем залпового огня – 1 546 +(1);

средств противовоздушной обороны – 1 248 (+1);

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222);

крылатых ракет – 3 981;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 842 (+74);

специальной техники – 4 002.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.