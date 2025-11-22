Втрати ворога на 22 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 368-му добу повномасштабної війни перевищили 1 164 340 осіб.

Втрати ворога на 22 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 164 340 (+1 170);
  • танків – 11 361 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 607 (+7);
  • артилерійських систем – 34 559 (+9);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 546 +(1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 248 (+1);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222);
  • крилатих ракет – 3 981;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842 (+74);
  • спеціальної техніки – 4 002.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

