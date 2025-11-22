Втрати ворога на 22 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 368-му добу повномасштабної війни перевищили 1 164 340 осіб.

Втрати ворога на 22 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 164 340 (+1 170);

танків – 11 361 (+4);

бойових броньованих машин – 23 607 (+7);

артилерійських систем – 34 559 (+9);

реактивних систем залпового вогню – 1 546 +(1);

засобів протиповітряної оборони – 1 248 (+1);

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222);

крилатих ракет – 3 981;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842 (+74);

спеціальної техніки – 4 002.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

