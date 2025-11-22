Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 22 листопада: мінус 1 170 окупантів та дев’ять артсистем
Втрати ворога на 22 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 368-му добу повномасштабної війни перевищили 1 164 340 осіб.
Втрати ворога на 22 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 164 340 (+1 170);
- танків – 11 361 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 607 (+7);
- артилерійських систем – 34 559 (+9);
- реактивних систем залпового вогню – 1 546 +(1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 248 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222);
- крилатих ракет – 3 981;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842 (+74);
- спеціальної техніки – 4 002.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
