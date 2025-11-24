Информация о якобы сворачивании программы Национальный кэшбэк не соответствует действительности. Она продолжает работу в штатном режиме.

Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Выплата Национального кэшбэка не будет остановлена

В Минэкономики объяснили, что не готовили и не рассматривали документы, которые предусматривали бы прекращение работы Национального кэшбэка в течение 2026 года.

— Обнародованная в СМИ информация не соответствует действительности. Цитируемые изменения в нормативных актах, которые отмечают СМИ, касаются технического перераспределения средств, а не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы, — говорится в заявлении.

В Минэкономики подчеркнули, что украинцам предоставят информацию заблаговременно и в полном объеме, если будут приняты какие-либо решения, которые могут повлиять на работу программы Национальный кэшбэк.

В частности, продолжается подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь 2025 года, отметили в Министерстве экономики, а также работа с участниками и обновление списков производителей.

