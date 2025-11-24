Мінекономіки спростувало інформацію про згортання програми Національний кешбек
- Міністерство економіки України спростувало інформацію про нібито згортання програми Національний кешбек, заявивши, що вона продовжує роботу у штатному режимі.
- У відомстві пояснили, що поширювані ЗМІ зміни стосуються лише технічного перерозподілу коштів, а не скорочення фінансування чи припинення дії програми.
Інформація про нібито згортання програми Національний кешбек не відповідає дійсності. Вона продовжує роботу в штатному режимі.
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Виплата Національного кешбеку не буде зупинена
У Мінекономіки пояснили, що не готували та не розглядали документів, які передбачали б припинення роботи Національного кешбеку протягом 2026 року.
– Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності. Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів, а не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми, – йдеться у заяві.
У Мінекономіки наголосили, що українцям нададуть інформацію завчасно та в повному обсязі, якщо будуть ухвалені будь-які рішення, що можуть впливати на роботу програми Національний кешбек.
Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень 2025 року, зазначили у Міністерстві економіки, а також робота з учасниками та оновлення списків виробників.