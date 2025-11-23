Более 150 тыс. украинцев уже подали заявки через Дію на выплату 6500 грн от государства.

Об этом 23 ноября сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Помощь 6500: что известно о приеме заявок

Выплаты 6 500 грн предусмотрены для уязвимых категорий граждан в рамках Зимней поддержки.

– Это помощь для тех, кто больше всего нуждается в поддержке в сложный зимний период, – подчеркнула Юлия Свириденко.

В частности, воспользоваться помощью 6500 могут дети под опекой или попечительством, ⁠дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью), ⁠люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц, дети-ВПЛ, получающие выплату на проживание, ⁠дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет, одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

За неполные трое суток, начиная с 21 ноября 2025 года, продолжает премьер-министр, уже поступило более 150 тыс. заявок от украинцев.

Как получить 6500 от государства

Заявку на получение выплаты 6500 грн можно подать до 17 декабря 2025 года.

Сделать это можно онлайн через Дію или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Использовать средства можно в течение 180 дней на самое необходимое – теплую одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

