В Центре единства в городе Торревьеха провинции Аликанте, в котором проживает почти четверть всех украинцев, находящихся в Испании, состоялось первое мероприятие.

В нем приняли участие представители Министерства инклюзии, социальной защиты и миграции Королевства Испания, Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, Генерального консульства Украины в Барселоне, муниципалитета города Торревьеха, украинских общественных организаций и международных партнеров.

Центр единства в Испании собрал украинцев

— Мы благодарны испанской стороне за поддержку наших граждан, а также за решение передать помещение для украинского Центра единства в городе Торревьеха. Сегодня здесь проходит встреча, которая станет отправной точкой для дальнейшей работы. Для нас очень важно услышать общину, понять ее реальные потребности и ожидания.

Именно поэтому мы проводим сегодня стратегическую сессию вместе с украинскими организациями и партнерами, чтобы в дальнейшем совместно разработать план развития Сети единства украинцев в Испании, в том числе и формат работы Центра единства в Торревьеше, – подчеркнула заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская.

Во время мероприятия состоялось подписание двух ключевых меморандумов о сотрудничестве. Первый заключен между Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и Ассоциацией украинцев в Испании Источник – единственной среди украинских организаций в стране, которая имеет статус общественно значимой.

Второй меморандум подписан с Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE), которая является постоянным партнером Минсоцполитики в организации и проведении образовательных проектов для украинцев за рубежом и, в частности, способствовала организации встречи в Торревьеше.

Напомним, что накануне завершения действия временной защиты украинцев в ЕС, срок которой в настоящее время установлен до марта 2027 года, Минсоцполитики готовится к развертыванию Сети единства. Эта работа ведется совместно с европейскими партнерами и украинскими общественными организациями, которые уже активно работают в ЕС.

Цель инициативы заключается в том, чтобы украинцы за рубежом сохраняли связь с государством, имели доступ к достоверной информации и могли принимать обоснованные и осознанные решения о возвращении домой.

Сеть объединит как вновь созданные Центры единства, так и уже существующие общественные инициативы украинцев за рубежом. Планируется, что первые Центры откроют свои двери уже в этом году и в будущем станут пространствами, где украинцы смогут получать необходимые консультации, образовательные и социальные услуги.

Также продолжается разработка цифровых инструментов для поддержания связи и надлежащего информирования украинцев за рубежом. Речь идет о ресурсах, где можно будет получить доступ к актуальной информации о наличии жилья, вакансий, образовательных возможностей, социальных услуг в Украине и т. д.

Фото: Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE)

