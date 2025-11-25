У Центрі єдності у місті Торрев’єха провінції Аліканте, в якій проживає майже чверть усіх українців, що перебувають в Іспанії, відбувся перший захід.

У ньому взяли участь представники Міністерства інклюзії, соціального захисту та міграції Королівства Іспанія, Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, Генерального Консульства України в Барселоні, муніципалітету міста Торрев’єха, українських громадських організацій та міжнародних партнерів.

– Ми вдячні іспанській стороні за підтримку наших громадян, а також рішення передати приміщення для українського Центру єдності у місті Торрев’єха. Сьогодні тут відбувається зустріч, яка стане відправною точкою для подальшої роботи. Для нас дуже важливо почути громаду, зрозуміти її реальні потреби та очікування.

Саме тому ми проводимо сьогодні стратегічну сесію разом з українськими організаціями та партнерами, щоб в подальшому спільно напрацювати план розвитку Мережі єдності українців в Іспанії, зокрема й формат роботи Центру єдності у Торрев’єсі, – наголосила заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська.

Під час заходу відбулося підписання двох ключових меморандумів про співпрацю. Перший укладено між Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та Асоціацією українців в Іспанії Джерело – єдиною серед українських організацій у країні, яка має статус суспільно значущої.

Другий меморандум підписано з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE), яка є постійним партнером Мінсоцполітики в організації та проведенні освітніх проєктів для українців за кордоном і, зокрема, сприяла організації зустрічі у Торрев’єсі.

Нагадаємо, що напередодні завершення дії тимчасового захисту українців у ЄС, термін якого наразі встановлено до березня 2027 року, Мінсоцполітики готується до розгортання Мережі єдності. Ця робота ведеться спільно з європейськими партнерами та українськими громадськими організаціями, які вже активно працюють в ЄС.

Мета ініціативи полягає в тому, щоб українці за кордоном зберігали зв’язок із державою, мали доступ до достовірної інформації та могли ухвалювати поінформовані й свідомі рішення щодо повернення додому.

Мережа об’єднає як новостворені Центри єдності, так і вже існуючі громадські ініціативи українців за кордоном. Планується, що перші Центри відчинять свої двері вже цього року та в майбутньому стануть просторами, де українці зможуть отримувати необхідні консультації, освітні та соціальні послуги.

Також триває розробка цифрових інструментів для підтримки зв’язку і належного інформування українців за кордоном. Йдеться про ресурси, де можна буде отримати доступ до актуальної інформації про наявність житла, вакансій, освітніх можливостей, соціальних послуг в Україні тощо.

Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE)

