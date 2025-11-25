РФ начала активно применять Shahed-107: в ГУР рассказали о компонентах дрона
- Иностранные элементы в дроне Shahed-107 указывают на углубление сотрудничества РФ с Ираном.
- Дрон имеет защитный блок от радиопомех и запас бака примерно на 300 км.
- К тому же, в Shahed-107 есть инерциальная навигационная система.
Украинская разведка обнародовала детали о характеристиках иранского Shahed-107, который РФ использует в войне.
Shahed-107: что известно о дроне, которым РФ атакует Украину
Как сообщает ГУР Минобороны Украины, дрон имеет дальность до 300 км и в нем есть иностранная электроника. Что является еще одним доказательством усиления сотрудничества Ирана и России.
— Иранское оружие продолжает проходить боевые испытания именно на украинской земле — в противостоянии с западными оборонными технологиями. Полученные агрессорами технологические данные могут быть использованы в будущих дестабилизирующих действиях в разных регионах мира, — сообщает разведка.
Отмечается, что Shahed‑107 был публично представлен Корпусом стражей исламской революции только в июне 2025 года на фоне обострения ирано-израильского конфликта.
Это ударный БпЛА типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х‑образным хвостовым оперением для стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, а силовые элементы — из алюминия. В обнаруженном образце установлена 15-килограммовая кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть, аналогичная той, которую иранцы применяют в других моделях Шахедов.
Силовая установка — китайский бензиновый двигатель DLE 111, который ранее фиксировался и в российских дронах Гербера, БМ-35, Пародия и Дельта. Топливный бак вмещает 28 литров, что обеспечивает дальность полета примерно 300 км.
Shahed‑107 оснащен:
- инерциальной навигационной системой (IMU), аналогичной Sadra;
- защитным блоком от радиопомех;
- четырехэлементной антенной повышенной помехоустойчивости;
- полетным контроллером (FCU), управляющим элеронами и двигателем.
Электронная компонентная база беспилотника имеет смешанное происхождение и включает элементы из США, Швейцарии, Китая, Японии, Тайваня, Нидерландов и Ирландии, что характерно для большинства иранских и российских БПЛА.
Фото: ГУР