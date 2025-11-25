Українська розвідка оприлюднила деталі про характеристики іранського Shahed-107, який РФ використовує у війні.

Shahed-107: що відомо про дрон, яким РФ атакує Україну

Як повідомляє ГУР Міноборони України, дрон має дальність до 300 км і містить іноземну електроніку. Що є ще одним доказом посилення співпраці Ірану та Росії.

– Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі – у протистоянні із західними оборонними технологіями. Отримані агресорами технологічні дані можуть бути використані у майбутніх дестабілізаційних діях у різних регіонах світу, – зазначили у розвідці.

Зазначається, що Shahed‑107 був публічно представлений Корпусом вартових ісламської революції лише у червні 2025 року на тлі загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Це ударний БпЛА типу верхньоплан із розмахом крил 3 метри та Х‑подібним хвостовим оперенням для стабілізації. Корпус виготовлений з вуглепластику, а силові елементи – з алюмінію. У виявленому зразку встановлена 15‑кілограмова кумулятивна осколково‑фугасна бойова частина, аналогічна тій, яку іранці застосовують в інших моделях “шахедів”.

Силова установка – китайський бензиновий двигун DLE 111, який раніше фіксувався і в російських дронах Гербера, БМ‑35, Пародія та Дельта. Паливний бак вміщає 28 літрів, що забезпечує дальність польоту приблизно 300 км.

Shahed‑107 оснащений:

інерціальною навігаційною системою (IMU), аналогічною Sadra;

захисним блоком від радіоперешкод;

чотириелементною антеною підвищеної завадостійкості;

польотним контролером (FCU), що керує елевонами та двигуном.

Електронна компонентна база безпілотника має змішане походження та включає елементи зі США, Швейцарії, Китаю, Японії, Тайваню, Нідерландів та Ірландії, що характерно для більшості іранських та російських БпЛА.

Фото: ГУР

