Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи пункт мирного плану щодо відмови України від євроатлантичної перспективи.

– Наразі в нас є кілька союзників, які прямо заявляють, що ми проти вступу України до НАТО. Звичайно, у нас також були формулювання з Вашингтонського саміту торік, де говорилося про незворотність її шляху до НАТО. Тож це одна реальність. Але є також реальність, у якій кілька союзників сказали, що виступають проти членства України в НАТО, – зауважив Рютте.

Посадовець наголосив, що з огляду на це особливо важливо надати Україні гарантії безпеки в межах можливого мирного врегулювання, аби запобігти повторній спробі нападу Росії.

На запитання, чи можна довіряти Володимиру Путіну, який вже неодноразово атакував Україну, Рютте відповів, що будучи ще прем’єром Нідерландів, працював із президентом РФ до окупації Криму російськими військами у 2014 році, але “перестав намагатися зрозуміти цього хлопця”.

– Але я знаю одну річ про росіян загалом і про Путіна зокрема. Щоразу, коли укладаєте угоду, маєте переконатися, що в його інтересах її дотримуватися. Тому важливо, щоб, коли буде досягнуто мирної угоди щодо України, він ніколи більше не намагався напасти на Україну. Він не стане, якщо знатиме, що наслідки для нього будуть нищівними, якщо спробує знову вторгнутися в Україну після довготривалого припинення вогню або, ще краще, мирної угоди, – наголосив Рютте.

Коментуючи можливі наслідки для Путіна у разі нового нападу після мирного врегулювання війни, що триває з 2022 року, генеральний секретар НАТО зазначив, що вони “залежать від результатів переговорів зараз”.

Рютте наголосив на колективних зусиллях союзників щодо гарантій безпеки для України та її Збройних сил.

– У вас будуть Збройні сили України та гарантії безпеки, і в цій комбінації маємо забезпечити, щоб Путін зрозумів: він ніколи більше не зможе зробити цього знову, – резюмував Рютте.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у першому варіанті мирного плану йшлося про те, що Україна повинна закріпити неприєднання до НАТО та відмову від членства в альянсі у своїй Конституції, а альянс має також задекларувати це, а чисельність Збройних сил України буде обмежена.

