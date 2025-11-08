Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российский президент Владимир Путин должен помнить, что ядерную войну нельзя выиграть, поэтому ее не следует начинать.

Ядерную войну невозможно выиграть – Рютте

— Путин должен знать, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись, — сказал он в интервью для воскресной версии Die Welt, отрывки из которого в субботу, 8 ноября, цитирует агентство dpa.

Поэтому Рютте подчеркнул важность ядерного потенциала НАТО.

— Ядерное сдерживание НАТО является высшей гарантией нашей безопасности. Важно, чтобы наши силы ядерного сдерживания оставались надежными, безопасными, защищенными и эффективными, — отметил он.

По словам генсека, недавние ядерные учения НАТО прошли успешно, что обеспечивает “абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО”.

— Это послало четкий сигнал любому противнику, что НАТО может и будет защищать всех союзников от всех угроз, — подчеркнул Рютте.

Он также выразил убеждение, что в странах-членах Альянса нужно больше говорить с обществом о ядерном сдерживании, чтобы люди понимали его роль в обеспечении общей безопасности.

— Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наши граждане должны знать, что нет оснований для паники, ведь НАТО обладает мощными силами ядерного сдерживания для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии, — пояснил он.

