Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть – Рютте
- Генсек НАТО заявил, что ядерную войну невозможно выиграть и ее не следует начинать.
- Марк Рютте подчеркнул надежность ядерного сдерживания НАТО для защиты союзников.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российский президент Владимир Путин должен помнить, что ядерную войну нельзя выиграть, поэтому ее не следует начинать.
— Путин должен знать, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись, — сказал он в интервью для воскресной версии Die Welt, отрывки из которого в субботу, 8 ноября, цитирует агентство dpa.
Поэтому Рютте подчеркнул важность ядерного потенциала НАТО.
— Ядерное сдерживание НАТО является высшей гарантией нашей безопасности. Важно, чтобы наши силы ядерного сдерживания оставались надежными, безопасными, защищенными и эффективными, — отметил он.
По словам генсека, недавние ядерные учения НАТО прошли успешно, что обеспечивает “абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО”.
— Это послало четкий сигнал любому противнику, что НАТО может и будет защищать всех союзников от всех угроз, — подчеркнул Рютте.
Он также выразил убеждение, что в странах-членах Альянса нужно больше говорить с обществом о ядерном сдерживании, чтобы люди понимали его роль в обеспечении общей безопасности.
— Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наши граждане должны знать, что нет оснований для паники, ведь НАТО обладает мощными силами ядерного сдерживания для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии, — пояснил он.