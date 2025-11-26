Ситуация на Гуляйпольском направлении: за сутки — более 30 штурмов, но украинские бойцы держат оборону
- На Гуляйпольском направлении ситуация остается напряженной: оккупанты совершили за сутки более трех десятков штурмов и применили около 2 тыс. дронов-камикадзе.
- Несмотря на жестокие бои, украинские защитники держат оборону, уничтожая оккупантов и вражескую технику.
Ситуация на Юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, действительно остается напряженной. Российские оккупанты ведут активные штурмовые действия, увеличивают количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе.
Ситуация на Гуляйпольском направлении 26 ноября
Как сообщили Силы обороны Юга Украины, только за прошедшие сутки зафиксировано более трех десятков штурмов, более полутысячи артиллерийских обстрелов с использованием более 2,1 тыс. боеприпасов, десяток авиаударов, 250 сбросов с беспилотников, атаки почти 2 тыс. дронов-камикадзе.
— Несмотря на все, наши защитники держат оборону, с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка. Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов, более полусотни единиц вооружения и военной техники, — говорится в сообщении.
Только за вчерашний день выведено из строя два вражеских танка, полтора десятка артсистем и около четырех десятков единиц автомототехники, подсчитали в Силах обороны Юга Украины.
Там подчеркнули, что за каждый метр родной земли идут жестокие бои. Ситуация на направлении действительно сложная. Но окружения нет, с украинскими бойцами поддерживается связь, налажена логистика и проводится эвакуация раненых.
В Силах обороны Юга Украины опровергли информацию о так называемых заградительных отрядах, которые якобы блокируют наши подразделения. Наоборот, штурмовые подразделения брошены на их усиление и помогают держать оборону.
Там отмечают, что военное командование оперативно реагирует на любые изменения в ситуации и всегда принимает взвешенные решения:
- при наличии ресурсов — держать оборону и защищать украинскую территорию;
- при отсутствии — сохранить жизнь личного состава, отведя его на более выгодные рубежи, тем самым пожертвовав врагу ту или иную позицию.
Но в дальнейшем перед ними стоит задача: остановить врага, блокировать его продвижение и нанести комплексное огневое поражение, подчеркнули в Силах обороны Юга Украины.
Там рассказали, что целесообразность того или иного решения могут определять только те лица, которые обладают достаточными данными об оперативной ситуации на фронте на территории Украины.