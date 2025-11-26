У Покровську Донецької області йдуть бої, тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських окупантів. Водночас ворог посилює тиск на Мирноград, прагнути перерізати логістику між двома містами.

Ситуація у Покровську 26 листопада

Оточення українських військ у Покровську немає, хоча логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі, повідомляє Угруповання військ Схід.

За інформацією українських військових, у місті точаться бої, адже окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, прагнути створити контент для російських пропагандистів.

Зараз дивляться

– Противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися до південної частини міста. Наші захисники зупиняють спроби малих ворожих груп просунутися на північ, – йдеться у повідомленні.

В Угрупованні військ Схід розповіли, що армія Росії планувала захопити Покровськ до вересня. Наразі вже кінець листопада, але бої у місті тривають. Внаслідок запеклої боротьби ворог зазнає величезних втрат і вже змушений залучати резерви.

Для оборони міста залучили підрозділи Десантно-штурмових військ і Сухопутних військ ЗСУ, морської піхоти, штурмові підрозділи, окремі підрозділи Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ, Сил спеціальних операцій, НГУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Ситуація у Мирнограді 26 листопада

Крім цього, російські війська посилюють тиск на Мирноград Донецької області.

За даними Угруповання військ Схід, ворог намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом, прагнучи зайти в місто.

– У відповідь Сили оборони нарощують свої спроможності, залучають необхідні засоби, щоб зірвати наступальні плани росіян. Знищується техніка та особовий склад окупантів, – йдеться у заяві.

Там наголосили, що українські захисники активно працюють над руйнуванням логістики російської армії, завдяки чому суттєво скоротилася кількість штурмових дій із застосуванням бронетехніки з боку Росії.

Однак інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо.

Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО, поділилися в Угрупованні військ Схід. Цими ж коридорами здійснюється евакуація.

У випадках, коли сухопутна логістика є надто небезпечною, для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених застосовуються важкі дрони, наземні роботизовані комплекси (НРК) або робота піших груп.

Сили оборони України докладають максимальних зусиль для зупинення просування ворога та впевнено тримають визначені позиції, повідомляє Угруповання військ Схід. Хоча логістика залишається ускладненою, але забезпечується в необхідному обсязі, а оточення українських військ немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.