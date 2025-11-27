Ситуація навколо Гуляйполя Запорізької області залишається критичною. Російські війська впритул наблизилися до околиць міста, а проблеми всередині українських підрозділів спричинили хаос і призвели до втрат.

Бої за Гуляйполе: що сталося на цьому напрямку

Неузгоджений відхід одного з українських підрозділів біля Гуляйполя дозволив ворогу зайти у фланг Сил оборони. Після цього зіткнення декілька українських військових вважаються безвісти зниклими, повідомив Інтерфакс-Україна речник Сил оборони Півдня.

За його словами, хоча було заплановано перегрупування та переформатування оборони Гуляйполя для збереження особового складу, проте все ж один із підрозділів неузгоджено залишив позиції.

Як пояснив Волошин, це оголило фланг суміжного підрозділу, чим і скористався противник, підійшовши ближче до Сил оборони, що також було ускладнено погодними умовами.

Речник зазначив, що відбулися бойові зіткнення, після яких декілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Волошин наголосив, що зараз уточнюється інформація про те, що насправді сталося.

У разі підтвердження воєнного злочину, скоєного російськими військовими з порушенням Женевської конвенції, Україна звернеться до судових та правозахисних інстанцій, щоб забезпечити покарання винних, стверджує Волошин.

Водночас речник пояснив, що командування Сил оборони Півдня своєчасно відреагувало на ситуацію, вживши необхідних заходів для покращення оборони на Гуляйпільському напрямку, зокрема внаслідок введення резервів.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 27 листопада

Вдень 27 листопада проєкт DeepState заявив про критичний момент, коли Україна була “за крок від втрати Гуляйполя”. Ситуація почала погіршуватися після втрати Полтавки, Успенівки та низки населених пунктів на початку листопада.

Однак оперативну обстановку на Гуляйпільському напрямку вдалося взяти під контроль та стабілізувати, згідно з оновленими даними ЗСУ та військових аналітиків.

– Події, які відбулися за останній тиждень могли б завершитися повною втратою міста вже в цьому місяці. Це той випадок, коли завдяки правильним рішенням військового командування удалося уникнути великої трагедії, – йдеться у заяві DeepState.

Аналітики уточнили, що командування ОК Південь та 225 окремого штурмового полку зуміли стабілізувати ситуацію біля Гуляйполя, ліквідувавши хаос у бойових порядках та виставивши нову лінію оборони, що значно сповільнило просування ворога.

У зв’язку з резонансом, зазначили у DeepState, залучені правоохоронці та військовий омбудсмен для визначення обставин.

Вбивство українських захисників на Гуляйпільському напрямку

У Запорізькій області російські окупанти на Гуляйпільському напрямку вбили п’ятьох українських захисників, які потрапили в полон і не могли чинити опір.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку військові Росії холоднокровно розстріляли українських захисників, які перебували у полоні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку українські захисники зупиняли 10 спроб ворога просунутися вперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка та Гуляйполе.

– Чотири атаки ворога досі тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Тернувате та Гуляйполе, – розповіли у Генштабі.

Відстань Гуляйполе – Запоріжжя

Відстань між Гуляйполем та Запоріжжям складає приблизно 103 км, яку автомобілем зазвичай можна подолати за 1 годину 37 хвилин, хоча фактичний час залежить від дорожньої ситуації.

Гуляйполе – населення

У січні 2022 року населення міста Гуляйполе налічувало понад 12,5 тис. осіб.

За деякими даними, до лютого 2024 року кількість мешканців скоротилася до 2 тис. осіб, але ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Гуляйполе на карті

Гуляйполе – місто, розташоване в Запорізькій області. Є адміністративним центром Гуляйпільської міської громади у Пологівському районі.

Важливо зазначити, що 1 жовтня 2025 року Гуляйполе отримало почесну відзнаку Місто-герой України після указу президента України.

