Европейский парламент призвал ЕС взять на себя больше ответственности за европейскую безопасность и максимально проактивно поддерживать мир в Украине.

Об этом говорится в резолюции, опубликованной 27 ноября.

Резолюция Европарламента по Украине: что известно

За новую резолюцию проголосовал 401 евродепутат, 70 выступили против и еще 90 – воздержались.

– ЕС и его государства-члены призывают продемонстрировать лидерство в этот решающий геополитический момент и продолжать сотрудничество с Вашингтоном и другими единомышленниками, чтобы обеспечить, чтобы переговоры о справедливом и прочном мире соответствовали принципам международного права, – говорится в документе.

Каковы требования ЕП относительно мирного соглашения для Украины:

любому устойчивому миру должно предшествовать эффективное прекращение огня;

мирный договор должен быть подкреплен надежными гарантиями безопасности ЕС и США для Киева, равнозначными гарантиям статьи 5 НАТО и статьи 42.7 ЕС, для предотвращения, сдерживания и немедленного противодействия любой возобновленной агрессии;

любая временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами российской территорией;

любое мирное соглашение должно предусматривать полную компенсацию Россией материального и нематериального ущерба, нанесенного ею Украине;

никакие санкции ЕС не могут быть отменены до заключения мирного соглашения на основе переговоров;

Европа должна участвовать в любых мирных переговорах, поскольку исход войны в Украине окажет глубокое влияние на весь европейский порядок безопасности;

ничего в отношении Украины не должно решаться без Украины.

Как амбивалентность Вашингтона в отношении Украины вредит длительному миру

В тексте резолюции отмечается, что хотя усилия администрации президента США Дональда Трампа и направлены на прекращение войны России против Украины, в нем рассматривается амбивалентность политики Вашингтона в отношении Киева как мешающая достижению прочного мира.

– Любое мирное соглашение не должно ограничивать возможности Украины защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность, – подчеркнули евродепутаты.

Они в очередной раз обратили внимание на то, что Украина имеет свободу выбирать свои союзы в сфере безопасности и политики без права вето России по этому вопросу.

Депутаты Европарламента, помимо прочего, настаивают на предоставлении Украине репарационного кредита, подкрепленного замороженными российскими активами.

Они уточнили, что судьба и условия инвестирования указанных активов не являются предметом переговоров без ЕС.

В ЕП резюмировали, что если Россия откажется присоединяться к серьезным мирным переговорам, ЕС необходимо ввести дальнейшие существенные санкции.

