Мирное соглашение США для завершения войны в Украине не может предусматривать компромиссы в отношении справедливости, прав человека и ответственности лиц, виновных в преступлении агрессии России.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Amnesty International Аньес Калламар.

Мирный план США: реакция Amnesty International

Аньес Калламар подчеркнула, что новости, которые ежедневно поступают из Украины, – это постоянная трагедия и страдания людей.

Сейчас смотрят

Однако украинцы продолжают демонстрировать мужество и стойкость перед лицом российских преступлений.

– Любая реалистичная перспектива завершения агрессивной войны России является желательной. В то же время устойчивое завершение боевых действий не должно происходить любой ценой – особенно если ценой прекращения огня станет амнистия и безнаказанность для тех, кто совершил преступление агрессии и другие преступления в соответствии с международным правом, или компромисс в отношении фундаментальных принципов международного правопорядка, – отметила она.

Генеральный секретарь от имени Amnesty International призвала переговорщиков обеспечить соблюдение прав человека и правосудие, ориентированное на пострадавших.

В правозащитной организации добавили, что мирное соглашение не должно увеличить количество страданий и нарушений прав человека, а все продолжающиеся нарушения должны быть прекращены немедленно.

Также там призвали выплатить репарации пострадавшим в этой войне.

– Россия должна немедленно вернуть всех детей, которых она насильно вывезла из Украины, и освободить всех украинских пленных, которых она незаконно удерживает и многие из которых считаются пропавшими без вести. С мирным соглашением или без него – эти вопросы являются неотложными и не могут быть предметом переговоров, – подытожила Аньес Калламар.

Напомним, мирный план США, который формулировали в консультации с представителями РФ, содержит ряд положений, которые являются неприемлемыми для Украины и Европы.

Так, в 28 пунктов мирного плана США входят:

территориальные уступки: передача России части Донбасса, в том числе земель, которые сейчас контролирует Украина, замораживание действующих линий фронта в Херсонской и Запорожской областях;

военные ограничения: сокращение Вооруженных сил Украины, отказ от важных категорий вооружения и уменьшение объемов критической военной помощи от США;

К слову, как накануне в интервью DW сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, украинской делегации после переговоров в Женеве удалось исключить часть о полной амнистии из 28-пунктного мирного плана.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.