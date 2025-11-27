Правительство приняло постановление, которое позволяет территориальным громадам и коммунальным предприятиям официально помогать мобильным операторам во время блэкаутов.

Документ впервые определяет четкий алгоритм взаимодействия, чтобы связь в городах и селах работала даже во время масштабных отключений света.

Что меняет постановление

Во время отключений электроэнергии операторам приходится одновременно содержать почти 35 тыс. базовых станций по стране. Несмотря на наличие большого количества генераторов, физически сложно обслуживать их все.

Сейчас смотрят

Новый механизм позволяет общинам поддержать операторов и содержать сети в рабочем состоянии. Постановление предусматривает три формата помощи, которые территориальные громады могут предоставлять без дополнительных лицензий.

Питание базовых станций от коммунальных генераторов

Общины могут подключать базовые станции к свободным мощностям своих генераторов, обеспечивая работу связи во время блэкаутов.

Помощь с обслуживанием генераторов операторов

Коммунальные службы могут предоставлять работников, которые будут заправлять, запускать и поддерживать генераторы операторов в моменты, когда им не хватает собственных бригад.

Размещение генераторов операторов на коммунальных объектах

Громады могут оперативно разрешать устанавливать генераторы на своих территориях без лишних согласований или передачи имущества.

Такой подход, отмечают в Минцифры, упрощает логистику и позволяет быстрее восстанавливать работу сетей в критические моменты.

Что получат общины

Благодаря этому громады обеспечат себе стабильную мобильную связь и получат компенсацию расходов – за топливо, ремонт и обслуживание оборудования, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Топливо для питания базовых станций разрешено использовать из материальных резервов общин.

Операторы получают дополнительную помощь там, где больше всего не хватает ресурсов и рабочих рук.

В Минцифре отмечают, что это не продажа электроэнергии, а официальная услуга по поддержке мобильных сетей. Коммунальным предприятиям не нужно оформлять никаких специальных лицензий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX, который утверждает обязательные стандарты скорости мобильного интернета и усиливает контроль за качеством мобильной связи.

Источник : Министерство цифровой трансформации

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.