Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє територіальним громадам та комунальним підприємствам офіційно допомагати мобільним операторам під час блекаутів.

Документ уперше визначає чіткий алгоритм взаємодії, щоб зв’язок у містах і селах працював навіть під час масштабних відключень світла.

Що змінює постанова

Під час знеструмлень операторам доводиться одночасно утримувати майже 35 тис. базових станцій по країні. Попри наявність великої кількості генераторів, фізично складно обслуговувати їх усі.

Зараз дивляться

Новий механізм дозволяє громадам підсилити операторів та тримати мережі в робочому стані. Постанова передбачає три формати допомоги, які територіальні громади можуть надавати без додаткових ліцензій.

Живлення базових станцій від комунальних генераторів

Громади можуть під’єднувати базові станції до вільних потужностей своїх генераторів, забезпечуючи роботу зв’язку під час блекаутів.

Допомога з обслуговуванням генераторів операторів

Комунальні служби можуть надавати працівників, які заправлятимуть, запускатимуть і підтримуватимуть генератори операторів у моменти, коли їм бракує власних бригад.

Розміщення генераторів операторів на комунальних об’єктах

Громади можуть оперативно дозволяти встановлювати генератори на своїх територіях без зайвих погоджень чи передачі майна.

Такий підхід, зазначають в Мінцифри, спрощує логістику й дає змогу швидше відновлювати роботу мереж у критичні моменти.

Що отримають громади

Завдяки цьому громади забезпечать собі стабільний мобільний зв’язок і отримають компенсацію витрат – за пальне, ремонт та обслуговування обладнання, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Пальне для живлення базових станцій дозволено використовувати з матеріальних резервів громад.

Оператори отримують додаткову допомогу там, де найбільше бракує ресурсів і робочих рук.

У Мінцифрі наголошують, що це не продаж електроенергії, а офіційна послуга з підтримки мобільних мереж. Комунальним підприємствам не потрібно оформлювати жодних спеціальних ліцензій.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, який затверджує обов’язкові стандарти швидкості мобільного інтернету та посилює контроль за якістю мобільного зв’язку.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.