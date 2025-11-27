Латвия ужесточает поддержку Украины в сфере обороны и технологий.

В 2026 году страна инвестирует 15 млн. евро в обеспечение Украины дронами, а также в развитие инновационных научных исследований, которые могут быть применены непосредственно на поле боя.

Литва выделит Украине 15 млн евро

Об этом заявила министерка иностранных дел Латвии Байба Браже во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Сейчас смотрят

– Вы упомянули о Коалиции дронов. В следующем году от нас поступит 15 млн. евро, чтобы обеспечить достаточный потенциал, новейшие научные и инновационные исследования, которые проводятся, чтобы они были внедрены на поле боя и позволили Украине защитить себя, — подчеркнула она.

Кроме того, Латвия планирует дополнительно направить еще 5 млн. евро на обеспечение других нужд, включая реабилитацию украинских военных на своей территории.

Браже также отметила, что страна продолжит участвовать в подготовке военнослужащих.

– 4 тыс. в год, при необходимости, мы можем увеличить это количество, – подчеркнула министерша.

Андрей Сибига сообщил, что только в этом году Латвия передала Украине 12 тыс. дронов.

По его словам, стороны обсуждают увеличение объемов производства и поставку беспилотников в 2026 году.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.