Латвія посилює підтримку України у сфері оборони та технологій.

У 2026 році країна інвестує 15 млн євро в забезпечення України дронами, а також у розвиток інноваційних наукових досліджень, які можуть бути застосовані безпосередньо на полі бою.

Литва виділить Україні 15 млн євро

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час спільного брифінгу з міністрjv закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві.

Зараз дивляться

– Ви згадали про Коаліцію дронів. Наступного року від нас надійде 15 млн євро, щоб забезпечити достатній потенціал, новітні наукові та інноваційні дослідження, які проводяться, аби вони були впроваджені на полі бою та дозволили Україні захистити себе, – наголосила вона.

Крім того, Латвія планує додатково спрямувати ще 5 млн євро на забезпечення інших потреб, включаючи реабілітацію українських військових на своїй території.

Браже також зазначила, що країна продовжить брати участь у підготовці військовослужбовців.

– 4 тис. на рік, за необхідності, ми можемо збільшити цю кількість, – підкреслила міністерка.

Андрій Сибіга повідомив, що лише цього року Латвія передала Україні 12 тис. дронів.

За його словами, сторони обговорюють збільшення обсягів виробництва і постачання безпілотників у 2026 році.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.