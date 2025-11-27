Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО – Рютте
- Генсек НАТО Марк Рютте ответил на предложение мирного соглашения о вступлении Украины в Альянс.
- В комментарии для европейских СМИ он объяснил, кто действительно может влиять на членство Украины в НАТО.
- Мирный план США и реакция международных партнеров вызвали резонанс и перемены в условиях.
Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, даже если это предусмотрено так называемым мирным соглашением США, предложенным Киеву.
Россия не может блокировать вступление Украины в НАТО
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Politico.
По данным издания, таким образом глава военного блока фактически отклонил инициативу Москвы и Вашингтона по мирному соглашению, которое предполагало бы блокирование пути Украины в НАТО.
– У России нет ни права голоса, ни права вето в вопросе о членстве в НАТО, – подчеркнул Рютте в интервью El País и немецкому изданию RND. Он добавил, что Вашингтонский договор, учредивший блок, “позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться к союзу”.
Politico отмечает, что его заявление прозвучало после обнародования предложения США по прекращению войны с Россией, в котором содержался пункт о том, что НАТО соглашается “не принимать Украину ни в один момент в будущем”.
Генсек подчеркнул, что даже в случае заключения мирного соглашения Москва не откажется от угрозы европейской безопасности.
– Россия еще долго будет долгосрочной угрозой, – сказал он.
Напомним, накануне Рютте предположил, что война на Украине может завершиться до конца года. В то же время, он предостерег, что Россия все равно будет оставаться значительной опасностью для Европы.
Мирный план США
Первоначальная версия американского мирного плана состояла из 28 пунктов, где речь шла, в частности, о вето на вступление Украины в НАТО, сокращении украинских вооруженных сил и территориальных уступок.
Документ был сформирован представителями США и России и вызвал резкую реакцию не только в Украине, но и среди европейских партнеров, готовящихся к возможной агрессии РФ.
После переговоров в Женеве с участием делегатов США, Европы и Украины было решено сократить план до 19 пунктов.
С него убрали требования по передаче территорий России и сокращению украинской армии.
Между тем, в Кремле заявляют, что не примут никаких других условий, кроме тех, которые российский диктатор Владимир Путин озвучил президенту США Дональду Трампу во время встречи на Аляске 15 августа.