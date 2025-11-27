Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, даже если это предусмотрено так называемым мирным соглашением США, предложенным Киеву.

Россия не может блокировать вступление Украины в НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Politico.

По данным издания, таким образом глава военного блока фактически отклонил инициативу Москвы и Вашингтона по мирному соглашению, которое предполагало бы блокирование пути Украины в НАТО.

– У России нет ни права голоса, ни права вето в вопросе о членстве в НАТО, – подчеркнул Рютте в интервью El País и немецкому изданию RND. Он добавил, что Вашингтонский договор, учредивший блок, “позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться к союзу”.

Politico отмечает, что его заявление прозвучало после обнародования предложения США по прекращению войны с Россией, в котором содержался пункт о том, что НАТО соглашается “не принимать Украину ни в один момент в будущем”.

Генсек подчеркнул, что даже в случае заключения мирного соглашения Москва не откажется от угрозы европейской безопасности.

– Россия еще долго будет долгосрочной угрозой, – сказал он.

Напомним, накануне Рютте предположил, что война на Украине может завершиться до конца года. В то же время, он предостерег, что Россия все равно будет оставаться значительной опасностью для Европы.

Мирный план США

Первоначальная версия американского мирного плана состояла из 28 пунктов, где речь шла, в частности, о вето на вступление Украины в НАТО, сокращении украинских вооруженных сил и территориальных уступок.

Документ был сформирован представителями США и России и вызвал резкую реакцию не только в Украине, но и среди европейских партнеров, готовящихся к возможной агрессии РФ.

После переговоров в Женеве с участием делегатов США, Европы и Украины было решено сократить план до 19 пунктов.

С него убрали требования по передаче территорий России и сокращению украинской армии.

Между тем, в Кремле заявляют, что не примут никаких других условий, кроме тех, которые российский диктатор Владимир Путин озвучил президенту США Дональду Трампу во время встречи на Аляске 15 августа.

