Росія не має права вето на вступ України до НАТО, навіть якщо це передбачено так званою мирною угодою США, запропонованою Києву.

Росія не може блокувати вступ України до НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Politico.

За даними видання, таким чином очільник військового блоку фактично відхилив ініціативу Москви та Вашингтона щодо мирної угоди, яка передбачала б блокування шляху України до НАТО.

Зараз дивляться

– У Росії немає ні права голосу, ні права вето в питанні про членство в НАТО, – наголосив Рютте в інтерв’ю El País і німецькому виданню RND. Він додав, що Вашингтонський договір, який заснував блок, “дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися до союзу”.

Politico зазначає, що його заява пролунала після оприлюднення пропозиції США щодо припинення війни з Росією, в якій містився пункт про те, що НАТО погоджується “не приймати Україну в жоден момент у майбутньому”.

Генсек підкреслив, що навіть у разі укладення мирної угоди Москва не відмовиться від загрози європейській безпеці.

– Росія ще довго буде довгостроковою загрозою, – сказав він.

Нагадаємо, напередодні Рютте припустив, що війна в Україні може завершитися до кінця року. Водночас він застеріг, що Росія все одно залишатиметься значною небезпекою для Європи.

Мирний план США

Початкова версія американського мирного плану складалася з 28 пунктів, де йшлося, зокрема, про вето на вступ України до НАТО, скорочення українських збройних сил і територіальні поступки.

Документ був сформований представниками США та Росії й викликав різку реакцію не лише в Україні, а й серед європейських партнерів, які також готуються до можливої агресії РФ.

Після переговорів у Женеві за участю делегатів США, Європи та України було вирішено скоротити план до 19 пунктів.

Із нього прибрали вимоги щодо передачі територій Росії та скорочення української армії.

Тим часом у Кремлі заявляють, що не приймуть жодних інших умов, окрім тих, які російський диктатор Володимир Путін озвучив президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці 15 серпня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.