Після переговорів у Женеві кількість пунктів у початковій версії “мирного плану” команди Дональда Трампа, до якої внесли корективи, скоротилася з 28 до 19.

Про це повідомляють Financial Times та Європейська правда.

“Мирний план” команди Трампа скоротився до 19 пунктів

За інформацією анонімних співрозмовників видання FT, обізнаних із перебігом дискусій, після зустрічі 23 листопада початковий план, що складався з 28 пунктів, скоротили до 19.

Співрозмовники не уточнили, які саме пункти були вилучені.

Також видання зазначає, що цього тижня заплановані подальші зустрічі за участю представників Франції, Німеччини, Великої Британії, а можливо, й Польщі, Фінляндії та генерального секретаря НАТО.

– Ми намагаємося запропонувати щось, що буде контрпропозицією, – поділося джерело з кола європейських дипломатів.

Суперечливі пункти розглянуть Трамп і Зеленський

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив FT, що під час переговорів у Женеві США та Україна напрацювали оновлений мирний проєкт, який налічує 19 пунктів, але найделікатніші з політичного боку питання вирішили передати на рівень президентів двох держав.

За словами Кислиці, який перебував у залі як член української делегації, зустріч була “напруженою”, але водночас “продуктивною” і завершилася ретельно переглянутим проєктом документа, що залишив у обох сторін “позитивне” враження.

Дипломат додав, що після тривалих обговорень у Женеві американські та українські учасники узгодили низку пунктів, але “поставили в дужки” найбільш суперечливі аспекти.

Йдеться насамперед про питання територій і про формат взаємин між НАТО, Росією та США. Ці теми будуть вирішувати Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Кислиця зазначив, що нова редакція документа значно відрізняється від раніше опублікованої версії “мирного плану”, яка викликала гостру реакцію в Києві.

– Від первинної версії залишилося дуже мало… Ми розробили міцну основу для зближення позицій і кілька пунктів, щодо яких ми можемо піти на компроміс. Решта питань потребуватиме рішень керівництва, – додав він.

За словами заступника міністра, американська делегація уважно сприймала аргументи української сторони й демонструвала відкритість до пропозицій.

Він додав, що Сполучені Штати, схоже, готові відмовитися від ідеї зафіксувати граничну чисельність українських Збройних сил на позначці 600 тис. військових.

– Вони погодилися, що чисельність української армії у версії (проєкту), яка просочилася, хто б її не був автором, більше не обговорюється, – сказав він.

Також Кислиця повідомив, що пункт про загальну амністію за можливі воєнні злочини у первинному варіанті був змінений таким чином, щоб врахувати “скарги тих, хто постраждав під час війни”.

Нагадаємо, після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили про розробку “оновленого” документа щодо миру.

Раніше Велика Британія, Німеччина та Франція підготували власні контрпропозиції до 28-пунктного проєкту “мирного плану” США, щоб зробити його більш вигідним для України. Повний текст європейських зауважень оприлюднила агенція Reuters.

