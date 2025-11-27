Украинская делегация добилась изъятия пункта о полной амнистии по мирному плану США после переговоров в Женеве.

Пункт о полной амнистии исключат из мирного плана

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью DW.

Она отметила, что в ходе переговоров между Украиной и США был достигнут ряд договоренностей, однако отдельные вопросы еще нуждаются в согласовании с европейскими партнерами.

– Было много спекуляций по этому пункту об амнистии, и я могу однозначно сказать, что он не входит в эти 19 пунктов. Этот пункт отсутствует, потому что он чрезвычайно противоречив, касается вопроса справедливости и вызвал много разных неправильных толкований, – рассказала Стефанишина.

Посолка воздержалась от ответа, означает ли изъятие этого пункта возможность привлечения России к ответственности за военные преступления.

– Пока мы ожидаем публичную реакцию от российской администрации относительно плана, я не хотела бы углубляться в этот вопрос. Но я думаю, что этот пункт вызвал много спекуляций и неправильных толкований, и очень важно, что его там нет, это изменилось после переговоров и переговоров, которые вела украинская делегация в Женеве, – отметила она.

В первоначальном плане США, обнародованном изданием Axios, содержалось положение о полной амнистии для всех сторон конфликта.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины и США по мирному урегулированию.

После встречи документ был сокращен с 28 до 19 пунктов.

