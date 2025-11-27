Украина искренне надеется, что достойный мир и гарантированная безопасность станут общим достижением вместе с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к американскому президенту Дональду Трампу по случаю Дня благодарения, который отмечают в США 27 ноября.

Обращение Зеленского к Трампу

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа, первую леди США Меланию Трамп и весь американский народ с Днем благодарения.

Президент подчеркнул, что Украина глубоко ценит всю поддержку, которая спасла много жизней и помогает ежедневно защищать нашу независимость.

— Мы очень рады конструктивному развитию наших отношений и надеемся на дальнейший позитивный прогресс в дипломатии, чтобы наконец положить конец войне России против нашего народа, — заявил глава государства.

В то же время президент Украины выразил надежду, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением — вместе с американской стороной.

21 ноября стало известно, что Белый дом настаивает на принятии Украиной “мирного плана” ко Дню благодарения.

Как заявил президент США Дональд Трамп, он не собирается снимать санкции с России, но хочет принятия этого плана до четверга, 27 ноября. Однако он уточнил, что эта дата не является окончательной.

