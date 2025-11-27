В ближайшее время команды Украины и Соединенных Штатов Америки проведут встречу, чтобы обсудить мирный план по завершению войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-брифинга 27 ноября.

МИД о встрече Украины и США по мирному плану

— Подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать встречи переговорных команд. Каковы наши ожидания? Это конкретные результаты, чтобы происходил прогресс, — сказал глава МИД Украины.

По словам Сибиги, достижение перемирия чрезвычайно важно для Украины, и это неоднократно демонстрировалось.

Как объяснил глава МИД, сейчас все дипломатические усилия и действия переговорных команд направлены на обеспечение мирного процесса.

Андрей Сибига заявил, что украинская сторона заинтересована в контактах на высшем уровне — встрече президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, поскольку есть наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров.

Переговоры между Украиной и США по мирному плану

23 ноября в Женеве состоялись переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану США, направленному на прекращение российской агрессии.

По итогам встречи украинская сторона заявила о совместном понимании ключевых условий соглашения.

Кроме того, стало известно, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США для финальных договоренностей с Трампом может состояться в ближайшую возможную дату в ноябре.

