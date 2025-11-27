Сибига анонсировал встречу команд Украины и США по мирному плану
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что в ближайшее время состоится встреча переговорных команд Украины и США для обсуждения мирного плана.
- Он подчеркнул заинтересованность в скорейшей организации встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
В ближайшее время команды Украины и Соединенных Штатов Америки проведут встречу, чтобы обсудить мирный план по завершению войны.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-брифинга 27 ноября.
МИД о встрече Украины и США по мирному плану
— Подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать встречи переговорных команд. Каковы наши ожидания? Это конкретные результаты, чтобы происходил прогресс, — сказал глава МИД Украины.
По словам Сибиги, достижение перемирия чрезвычайно важно для Украины, и это неоднократно демонстрировалось.
Как объяснил глава МИД, сейчас все дипломатические усилия и действия переговорных команд направлены на обеспечение мирного процесса.
Андрей Сибига заявил, что украинская сторона заинтересована в контактах на высшем уровне — встрече президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, поскольку есть наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров.
Переговоры между Украиной и США по мирному плану
23 ноября в Женеве состоялись переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану США, направленному на прекращение российской агрессии.
По итогам встречи украинская сторона заявила о совместном понимании ключевых условий соглашения.
Кроме того, стало известно, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США для финальных договоренностей с Трампом может состояться в ближайшую возможную дату в ноябре.