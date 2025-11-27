Найближчим часом команди України та Сполучених Штатів Америки проведуть зустріч, щоб обговорити мирний план щодо завершення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресбрифінгу 27 листопада.

МЗС про зустрічі України і США щодо мирного плану

– Підтверджую, що найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування? Це конкретні результати, щоб відбувався прогрес, – сказав глава МЗС України.

За словами Сибіги, досягнення перемирʼя є надзвичайно важливим для України, і це неодноразово демонструвалося.

Як пояснив глава МЗС, зараз всі дипломатичні зусилля та дії переговорних команд спрямовані на забезпечення мирного процесу.

Андрій Сибіга заявив, що українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому різні – зустрічі президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа, оскільки є найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів.

Переговори між Україною і США щодо мирного плану

23 листопада у Женеві відбулися переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США, спрямованого на припинення російської агресії.

За підсумками зустрічі українська сторона заявила про спільне розуміння ключових умов угоди.

Крім того, стало відомо, що візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із Трампом може відбутися у найближчу можливу дату в листопаді.

