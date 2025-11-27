Хотя в Украине в настоящее время функционирует 62 тыс. объектов укрытий, однако их общая вместимость достаточна только для половины населения страны.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после инаугурационной встречи Коалиция укрытий для Украины: международное партнерство для безопасности населения.

Как могут улучшить укрытия в Украине

По словам Клименко, международное партнерство в рамках Коалиции укрытий даст возможность увеличить количество защитных сооружений и модернизировать имеющиеся.

Сейчас смотрят

Как объяснил министр, украинская сторона вместе с партнерами перешла к практическому компоненту реализации Коалиции укрытий — многосторонней инициативы, которая должна создать современную и эффективную сеть защитных сооружений.

— Сейчас у нас система укрытий насчитывает около 62 тыс. объектов. Это много, но недостаточно. Они могут вместить только половину населения государства, — подчеркнул глава МВД.

Особенно это ощущается в прифронтовых регионах, где люди живут под постоянной угрозой обстрелов, сказал Клименко.

По его мнению, такая коалиция — это реальный инструмент, который даст возможность увеличить количество укрытий, модернизировать имеющиеся укрытия и внедрять технологические решения вместе с международными партнерами.

Как объяснил Клименко, к этой коалиции, которая предусматривает долгосрочное сотрудничество, уже присоединились Европейский Союз, Литва, Бельгия, Ирландия, Швеция и Европейский инвестиционный банк.

Глава МВД подчеркнул, что это открытый формат, поэтому Украина приглашает к участию других международных партнеров.

Свириденко о проблеме с укрытиями

На сегодняшний день уже построено более 42 подземных школ только в прифронтовых регионах за счет средств государственного бюджета и предварительных взносов партнеров, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

— Во время региональных поездок я вижу, как важно обеспечить укрытия для бесперебойного продолжения нормальной жизни, социализации и обучения детей, доступа к услугам даже в условиях российских обстрелов, — сказала она.

Враг осуществляет обстрелы всех регионов, поэтому необходимо продолжать строить многофункциональные пространства в укрытиях по всей Украине, убеждена премьер-министр.

Она рассказала, что впервые в проекте госбюджета на следующий год предусмотрели 1 млрд грн на укрытия в детских садах. Свириденко выразила надежду на его принятие на следующей неделе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.