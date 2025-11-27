Хоча в Україні наразі функціонує 62 тис. об’єктів укриття, однак їхня загальна місткість достатня лише для половини населення країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після інавгураційної зустрічі Коаліція укриттів для України: міжнародне партнерство задля безпеки населення.

Як можуть покращити укриття в Україні

За словами Клименка, міжнародне партнерство в рамках Коаліції укриттів дасть можливість збільшити кількість захисних споруд та модернізувати наявні.

Як пояснив міністр, українська сторона разом з партнерами перейшла до практичного компоненту реалізації Коаліції укриттів – багатосторонньої ініціативи, яка має створити сучасну та ефективну мережу захисних споруд.

– Зараз у нас система укриттів налічує близько 62 тис. об’єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення держави, – наголосив глава МВС.

Особливо це відчувається в прифронтових регіонах, де люди живуть під постійною загрозою обстрілів, сказав Клименко.

На його думку, така коаліція – це реальний інструмент, який дасть можливість збільшити кількість укриттів, модернізувати наявні укриття і впроваджувати технологічні рішення разом з міжнародними партнерами.

Як пояснив Клименко, до цієї коаліції, яка передбачає довгострокове співробітництво, вже долучилися Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція та Європейський інвестиційний банк.

Глава МВС наголосив, що це відкритий формат, тому Україна запрошує до участі інших міжнародних партнерів.

Свириденко про проблему з укриттями

Станом на сьогодні, вже побудовано понад 42 підземні школи лише в прифронтових регіонах за кошти державного бюджету та попередніх внесків партнерів, розповіла прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

– Під час регіональних поїздок я бачу, як важливо забезпечити укриття для безперебійного продовження нормального життя, соціалізації та навчання дітей, доступу до послуг навіть в умовах російських обстрілів, – сказала вона.

Ворог здійснює обстріли всіх регіонів, тому необхідно продовжувати будувати багатофункціональні простори в укриттях по всій Україні, переконана прем’єр-міністр.

Вона розповіла, що вперше в проєкті держбюджету на наступний рік передбачили 1 млрд грн на укриття у дитячих садках. Свириденко висловила сподівання на його ухвалення наступного тижня.

