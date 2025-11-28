Высший антикоррупционный суд 28 ноября огласил приговор, которым признал виновным бывшего народного депутата Украины в незаконном получении почти 914 тыс. гривен компенсации за аренду гостиничного номера в столице.

Об этом сообщает САП.

Жилищная афера экс-нардепа: что известно

В САП не уточняют, о ком именно идет речь, однако СМИ уточняют со ссылкой на свои источники, что это депутат Верховной Рады VIII созыва Аркадий Корнацкий.

Отмечается, что Корнацкому присудили три года и шесть месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года, со штрафом в размере 8,5 тыс. гривен.

Этот приговор можно обжаловать в течение 30 дней с момента его оглашения благодаря апелляционной жалобе через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Что известно об Аркадии Корнацком

Аркадий Корнацкий был депутатом парламента VIII созыва от партии Блок Петра Порошенко.

Его избрали в избирательном округе №132 в Николаевской области.

В этом статусе он был членом Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Напомним, по данным СМИ, детективы НАБУ в 2024 году объявили о подозрении Аркадия Корнацкого в незаконном присвоении 914 тыс. грн, которые он получал из бюджета на компенсацию гостиничного номера в Киеве.

По данным НАБУ, экс-нардеп с 2014 по 2019 год незаконно получал из бюджета Аппарата Верховной Рады компенсацию за проживание в гостиничном номере, которую назначали народным депутатам, не имеющим собственного жилья в столице.

Однако оказалось, что политик скрыл, что у него есть собственное жилье в Киеве.

