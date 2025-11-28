Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 28 ноября: уничтожено 1,1 тыс. оккупантов, 7 танков и 15 ББМ
Главное
- По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 28 ноября, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1,1 тыс. оккупантов.
- Общие потери личного состава армии РФ уже достигли около 1 170 790 убитыми и ранеными.
Потери врага на 28 ноября 2025 года – сводка Генерального штаба ВСУ.
Как подсчитали в Генштабе ВСУ, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1,1 тыс. российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 374 сутки полномасштабной войны составляют около 1 170 790 убитыми и ранеными.
Потери врага на 28 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 170 790 (+1 100);
- танков – 11 380 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 643 (+15);
- артиллерийских систем – 34 730 (+21);
- РСЗО – 1 550;
- средств ПВО – 1 253;
- самолетов – 430;
- вертолетов – 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 85 237 (+63);
- крылатых ракет – 3 995;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 399 (+48);
- специальной техники – 4 008.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 374-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
