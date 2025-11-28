Потери врага на 28 ноября 2025 года – сводка Генерального штаба ВСУ.

Как подсчитали в Генштабе ВСУ, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1,1 тыс. российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 374 сутки полномасштабной войны составляют около 1 170 790 убитыми и ранеными.

Потери врага на 28 ноября 2025 года

личного состава – около 1 170 790 (+1 100);

танков – 11 380 (+7);

боевых бронированных машин – 23 643 (+15);

артиллерийских систем – 34 730 (+21);

РСЗО – 1 550;

средств ПВО – 1 253;

самолетов – 430;

вертолетов – 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 85 237 (+63);

крылатых ракет – 3 995;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 399 (+48);

специальной техники – 4 008.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 374-е сутки.

