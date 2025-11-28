Потери врага на 28 ноября 2025 года – сводка Генерального штаба ВСУ.

Как подсчитали в Генштабе ВСУ, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1,1 тыс. российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 374 сутки полномасштабной войны составляют около 1 170 790 убитыми и ранеными.

Потери врага на 28 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 170 790 (+1 100);
  • танков – 11 380 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23 643 (+15);
  • артиллерийских систем – 34 730 (+21);
  • РСЗО – 1 550;
  • средств ПВО – 1 253;
  • самолетов – 430;
  • вертолетов – 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 85 237 (+63);
  • крылатых ракет – 3 995;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 399 (+48);
  • специальной техники – 4 008.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 374-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

