Втрати ворога на 28 листопада 2025 року – зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як підрахували у Генштабі ЗСУ, Сили оборони України за добу ліквідували 1,1 тис. російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 374 добу повномасштабної війни становлять близько 1 170 790 убитими та пораненими.

Втрати ворога на 28 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 170 790 (+1 100);
  • танків – 11 380 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 643 (+15);
  • артилерійських систем – 34 730 (+21);
  • РСЗВ – 1 550;
  • засобів ППО – 1 253;
  • літаків – 430;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63);
  • крилатих ракет – 3 995;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 399 (+48);
  • спеціальної техніки – 4 008.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 374-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

