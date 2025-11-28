Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 28 листопада: знищено 1,1 тис. окупантів, 7 танків і 15 ББМ
- За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 28 листопада, Сили оборони України за добу ліквідували 1,1 тис. окупантів.
- Загальні втрати особового складу армії РФ вже сягнули близько 1 170 790 убитими та пораненими.
Втрати ворога на 28 листопада 2025 року – зведення Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 28 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 170 790 (+1 100);
- танків – 11 380 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 643 (+15);
- артилерійських систем – 34 730 (+21);
- РСЗВ – 1 550;
- засобів ППО – 1 253;
- літаків – 430;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63);
- крилатих ракет – 3 995;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 399 (+48);
- спеціальної техніки – 4 008.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 374-ту добу.
