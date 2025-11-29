Карта боевых действий на 29 ноября 2025 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий – где идут бои в Украине на 29 ноября 2025 года. В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о полномасштабном российском вторжении.
По состоянию на 08:00 29 ноября, по данным Генштаба, всего с начала суток произошло 311 боестолкновений.
Российские оккупанты нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 50 управляемых авиабомб.
Кроме этого, враг осуществил 2998 обстрелов, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1721 дрон-камикадзе.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карта боевых действий в Украине на 29 ноября 2025 года
Ситуация в Украине на 29 ноября 2025 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых авиабомб, осуществил 189 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и в направлении Двуречанского и Колодезного.
На Купянском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 38 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебово, Шийковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышево, Новоселовки, Коровыного Яра, Заречного, Ставок, Торского и в сторону населенного пункта Червоный Став.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 17 наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Часового Яра и Ступочек.
На Константиновском направлении враг осуществил 31 атаку в районах Константиновки, Александро-Шультиного, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Николаево-Поля и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахового, Шахового, Новоекономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришиного, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса.
На Александровском направлении противник вчера осуществил 56 атак в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцового, Александрограда, Снежного, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Злагоды, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского и Егоровки.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 попыток противника продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполья, Затишья, а также в районах Гуляйполя и Зеленого.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск в районах Степового, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.
На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери врага на 29 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 171 700 (+970);
- танков – 11 381 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 658 (+15);
- артиллерийских систем – 34 733 (+3);
- РСЗО – 1 550;
- средств ПВО – 1 253;
- самолетов – 430;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106);
- крылатых ракет – 3 995;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 463 (+64);
- специальной техники – 4 0010 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.