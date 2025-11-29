Карта боевых действий – где идут бои в Украине на 29 ноября 2025 года. В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о полномасштабном российском вторжении.

По состоянию на 08:00 29 ноября, по данным Генштаба, всего с начала суток произошло 311 боестолкновений.

Российские оккупанты нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 50 управляемых авиабомб.

Кроме этого, враг осуществил 2998 обстрелов, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1721 дрон-камикадзе.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карта боевых действий в Украине на 29 ноября 2025 года

Ситуация в Украине на 29 ноября 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых авиабомб, осуществил 189 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и в направлении Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 38 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебово, Шийковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышево, Новоселовки, Коровыного Яра, Заречного, Ставок, Торского и в сторону населенного пункта Червоный Став.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 17 наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Часового Яра и Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил 31 атаку в районах Константиновки, Александро-Шультиного, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Николаево-Поля и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахового, Шахового, Новоекономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришиного, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 56 атак в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцового, Александрограда, Снежного, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Злагоды, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского и Егоровки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 попыток противника продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполья, Затишья, а также в районах Гуляйполя и Зеленого.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск в районах Степового, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага на 29 ноября 2025 года

личного состава – около 1 171 700 (+970);

танков – 11 381 (+1);

боевых бронированных машин – 23 658 (+15);

артиллерийских систем – 34 733 (+3);

РСЗО – 1 550;

средств ПВО – 1 253;

самолетов – 430;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106);

крылатых ракет – 3 995;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 463 (+64);

специальной техники – 4 0010 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

