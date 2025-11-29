Взрывы в Броварах: горели дома, гаражи, есть пострадавшие
Взрывы в Броварах Киевской области прогремели во время массированной атаки РФ в ночь на 29 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины и глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Взрывы в Броварах 29 ноября: что известно
В результате взрывов в Броварах возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах.
Также в городе повреждены частные дома и припаркованные рядом автомобили.
Ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки повреждены 20 гаражей. На месте работают все оперативные службы взаимодействия.
На месте для обогрева и оказания помощи развернут Пункт несокрушимости, с местными жителями работают психологи ГСЧС.
На данный момент известно, что два человека получили ранения, один из них — в больнице.
Всего в Броварском районе повреждены 6 многоэтажек.
Спасатели эвакуировали 52 человека, среди них трое детей.
Атаки на другие районы Киевской области
В Обуховском районе повреждены два частных дома и производство.
Кроме того, частные дома повреждены в Вышгородском районе.
В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов.
На данный момент здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание.
Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.