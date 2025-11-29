Взрывы в Броварах Киевской области прогремели во время массированной атаки РФ в ночь на 29 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины и глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Броварах 29 ноября: что известно

В результате взрывов в Броварах возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах.

Сейчас смотрят

Также в городе повреждены частные дома и припаркованные рядом автомобили.

Ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки повреждены 20 гаражей. На месте работают все оперативные службы взаимодействия.

На месте для обогрева и оказания помощи развернут Пункт несокрушимости, с местными жителями работают психологи ГСЧС.

На данный момент известно, что два человека получили ранения, один из них — в больнице.

Всего в Броварском районе повреждены 6 многоэтажек.

Спасатели эвакуировали 52 человека, среди них трое детей.

Атаки на другие районы Киевской области

В Обуховском районе повреждены два частных дома и производство.

Кроме того, частные дома повреждены в Вышгородском районе.

В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов.

На данный момент здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание.

Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.