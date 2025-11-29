Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередную ночную атаку России на Украину, поразившую столицу и другие регионы.

Ночная атака на Киев 29 ноября: реакция МИД

– Тяжелая ночь в Украине, особенно в Киеве. Россия выпустила десятки крылатых и баллистических ракет и более 500 дронов по обычным домам, энергетической сети и критической инфраструктуре. По меньшей мере, 2 человека погибли и около двух десятков были ранены, среди них ребенок, – заявил министр.

Он подчеркнул, что пока международное сообщество обсуждает пункты мирных планов, Россия продолжает реализовывать свой план войны по двум пунктам: убивать и разрушать.

Сибига также подчеркнул роль политиков, используемых Россией для своих целей.

– Также показательно, как Путин снова использовал Виктора Орбана как соучастника своего террора. В 2024 году после визита Орбана в Москву Россия нанесла ужасный удар по детской больнице Охматдет в Украине. На этот раз массированная атака России на украинскую столицу сразу после визита Орбана и пустых разговоров о мире. Путин просто использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле, – добавил Сибига.

Министр подчеркнул, что Путин стремится продолжать войну любой ценой, но международное сообщество имеет средства сделать эту цену невыносимой.

– Мы призываем к дополнительной поддержке обороны и устойчивости Украины, к новым сильным санкциям против России и к быстрому решению по полному использованию замороженных российских активов. “Сила, единство и давление на Москву остаются ключевыми для того, чтобы продвинуть мирные усилия и заставить Россию прекратить войну”, — отметил он.

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массово атаковала Киев дронами и ракетами.

По данным Нацполиции, сейчас известно, что в результате атаки на столицу погибли два человека.

